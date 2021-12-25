Грилиш: «Англия может выиграть ЧМ-2022, игра на Евро дает веру в это»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш рассказал, есть ли шанс у национальной команды выиграть ЧМ-2022.

«Играть за сборную Англии летом было невероятно. Очень жаль, что мы не дошли до конца, но перед чемпионатом мира это мотивирует еще сильнее, — цитирует игрока Sky Sports. — Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира в 2022 году. Я не буду сидеть здесь и говорить, что мы победим. Но у нас хорошие шансы. То, как мы играли на Евро, дает веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира».

Сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы-2020, где уступила Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 14 декабря.