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Грилиш: «Англия может выиграть ЧМ-2022, игра на Евро дает веру в это»

21:56
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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш рассказал, есть ли шанс у национальной команды выиграть ЧМ-2022.

«Играть за сборную Англии летом было невероятно. Очень жаль, что мы не дошли до конца, но перед чемпионатом мира это мотивирует еще сильнее, — цитирует игрока Sky Sports. — Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира в 2022 году. Я не буду сидеть здесь и говорить, что мы победим. Но у нас хорошие шансы. То, как мы играли на Евро, дает веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира».

Сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы-2020, где уступила Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 14 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12502924/jack-grealish-exclusive-man-city-move-has-been-so-much-more-difficult-than-i-thought

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Анна Горшкова все материалы автора
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