Грилиш: «Англия может выиграть ЧМ-2022, игра на Евро дает веру в это»
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш рассказал, есть ли шанс у национальной команды выиграть ЧМ-2022.
«Играть за сборную Англии летом было невероятно. Очень жаль, что мы не дошли до конца, но перед чемпионатом мира это мотивирует еще сильнее, — цитирует игрока Sky Sports. — Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира в 2022 году. Я не буду сидеть здесь и говорить, что мы победим. Но у нас хорошие шансы. То, как мы играли на Евро, дает веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира».
Сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы-2020, где уступила Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 14 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12502924/jack-grealish-exclusive-man-city-move-has-been-so-much-more-difficult-than-i-thought
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю