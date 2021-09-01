Гранит Джака заразился коронавирусом
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Швейцарии, сообщает на сайте местная Федерация футбола.
Игрок был отправлен на 10-дневную самоизоляцию и пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 с Грецией, Италией и Северной Ирландией.
Напомним, Джака дисквалифицирован на следующую игру «Арсенала» в чемпионате Англии против «Норвича» за удаление в матче с «Манчестер Сити» (0:5), потому он пропустит ее в любом случае.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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