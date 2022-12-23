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Сегодня, 16:17

Голландский нападающий «Урала» считает, что Промес мог бы пригодиться сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Рай Влут высказал мнение, что форвард «Спартака» Квинси Промес мог бы пригодиться сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

— Квинси помог бы Нидерландам пройти дальше четвертьфинала?

— В своей нынешней форме Промес бы сделал многое для сборной. Безумно жаль, что ему не удалось сыграть на ЧМ в Катаре. Не мне говорить о решении ван Гала, но с Квинси в составе наша сборная бы забралась далеко, — сказал Влут Sport24.

На мировом первенстве в Катаре нидерландская команда уступила Аргентине в серии пенальти (2:2, 3-4) на стадии 1/4 финала.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-23-vlut-s-promesom-v-sostave-niderlandy-dalekoby-zabralis-na-chm-2022
Квинси Промес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Рай Влут
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