Голкипер сборной Франции Ореола пропустил тренировку команды из-за болей в спине

Голкипер сборной Франции Альфонс Ореола пропустил тренировку команды. Вратарь пожаловался на боли в спине, так что тренерский штаб решил предоставить ему отдых, сообщает L'Equipe.

Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков.

Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.

Ранее появилась информация, что нападающий сборной Франции Карим Бензема все еще может вернуться на чемпионат мира-2022.