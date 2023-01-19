Гол Месси в финале ЧМ засчитан ошибочно — ИФАБ изменит правила игры
Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) собирается внести изменение в правило 3 «Игроки». Таким образом совет отреагирует на случившееся в финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).
Тогда на 108-й минуте польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат (именно их ошибка, а не видеоассистентов) не заметили нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Лионель Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.
Очевидно, что выбежавшие на поле никак не вмешались в игру и не помогли Месси увеличить счет. Но в соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол следовало отменить. Понятно, что судьи не решились так поступить.
Именно потому ИФАБ намерен внести уточнение. В подобных ситуациях взятие ворот придется отменять, только если выбежавший на поле на самом деле каким-то образом повлиял на происходившее на нем — вмешался в игру, ударил по мячу, помешал игрокам и т.п. Скорее всего, новый текст появится уже перед сезоном-2023/24.
ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.