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Годин раскритиковал ВАР

07:24

Защитник сборной Уругвая Диего Годин остался недоволен судейством в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Парагвая (0:0). Игрок раскритиковал в Twitter систему ВАР, из-за которой был отменен гол уругвайцев.

«Позор, КОНМЕБОЛ», — написал Годин, прикрепив видео спорного момента.

Сборная Парагвая занимает 4-е место в турнирной таблице, а Уругвай — 5-е. Обе команды набрали по 7 очков.

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