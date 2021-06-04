Годин раскритиковал ВАР

Защитник сборной Уругвая Диего Годин остался недоволен судейством в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Парагвая (0:0). Игрок раскритиковал в Twitter систему ВАР, из-за которой был отменен гол уругвайцев.

«Позор, КОНМЕБОЛ», — написал Годин, прикрепив видео спорного момента.

Сборная Парагвая занимает 4-е место в турнирной таблице, а Уругвай — 5-е. Обе команды набрали по 7 очков.