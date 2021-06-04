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Главный тренер сборной Уругвая раскритиковал ВАР

21:35
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Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес раскритиковал работу судей на матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Парагвая (0:0).

«Если все так и продолжится, футболу потребуется ВАР для ВАР. На чемпионате мира в России работа системы казалась мне идеальной, ничего не имеющей с тем, что мы имеем сейчас.

Единственное, к чему мы стремимся, — это справедливые решения. Если рефери допустил ошибку, тогда ВАР должен исправить ее. Иногда решение больше принимает ВАР, чем сам судья", — цитирует Табареса Mundo Deportivo.

В первом тайме судейская бригада во главе с Вильмаром Рольданом отменила гол уругвайцев после вмешательства ВАР.

Сборная Парагвая занимает 4-е место в турнирной таблице, а Уругвай — 5-е. Обе команды набрали по 7 очков.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20210604/494129302384/tabarez-habra-que-poner-un-var-del-var.html

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