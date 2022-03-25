Главный тренер сборной Турции Кунц гордится своей командой

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц признался, что гордится своей командой, несмотря на поражение от Португалии (1:3) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Я горжусь своей командой. Кому в Турции будет стыдно за такую игру? Нам еще многому нужно учиться. Я пока не говорил с Бураком Йылмазом. Он должен прийти в себя. У нас была хорошая возможность [сравнять счет], но порой в такие моменты требуется удача, которая отвернулась от нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунца.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.