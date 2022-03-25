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Сегодня, 02:56

Главный тренер сборной Турции Кунц гордится своей командой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц признался, что гордится своей командой, несмотря на поражение от Португалии (1:3) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Я горжусь своей командой. Кому в Турции будет стыдно за такую игру? Нам еще многому нужно учиться. Я пока не говорил с Бураком Йылмазом. Он должен прийти в себя. У нас была хорошая возможность [сравнять счет], но порой в такие моменты требуется удача, которая отвернулась от нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунца.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 85
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033892--portugal-vs-turkey/
Футбол
Сборная Турции по футболу
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