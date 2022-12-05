Главный тренер сборной Португалии остался недоволен реакцией Роналду на замену

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что ему не понравилась реакция нападающего Криштиану Роналду на замену в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Кореи (2:1).

«Да, я видел кадры его реакции, когда Роналду заменили. Мне это совершенно не понравилось. Такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас данный вопрос уже закрыт», — приводит слова Сантуша Daily Mail.

Португальские СМИ сообщили, что футболист после замены использовал оскорбительные выражения в адрес главного тренера, когда покидал поле.

Встреча между сборными Португалии и Швейцарии в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 пройдет 6 декабря.