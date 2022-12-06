Фернанду Сантуш: «Роналду — образцовый профессионал, и если он сыграет в матче, то очень поможет команде»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч ЧМ-2022 против Швейцарии.

«Это наш план. Мы готовились к этому варианту событий последние несколько дней, изучая разные возможности.

Криштиану — образцовый профессионал, и если он сыграет в матче, то очень поможет команде.

Подчеркиваю, что ничего связанного с прошлым матчем против Южной Кореи в отсутствии Роналду в стартовом составе сегодня нет», — приводит слова Сантуша Record.

37-летний португалец не попал в стартовый состав национальной команды на крупных турнирах впервые с 2008 года в матче чемпионата Европы со Швейцарией.

До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.