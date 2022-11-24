Фернанду Сантуш: «Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 с Ганой (3:2).

«Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что нужно сохранять терпение, но все же не забывать про результат. Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы.

Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.

Главное — три очка. Ничья в матче Уругвая с Кореей не имеет значения», — цитирует Сантуша A Bola.

Португальцы вышли на первое место в турнирной таблице группы Н (3 очка), далее идут команды Кореи (1), Уругвая (1) и Ганы (0).

Португальцы во втором туре сыграют 28 ноября со сборной Уругвая, а команда Ганы в тот же день проведет матч против сборной Южной Кореи.