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Сегодня, 10:15

Михневич: «У шведов очень хорошая команда, но у сборной Польши есть план на игру»

Тренер сборной Польши высказался о финальном стыке ЧМ-2022 со Швецией
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Швеции.

«Мы детально изучили команду Швеции, — приводит слова Михневича официальный сайт УЕФА. — У нас также были люди на игре со сборной Чехии. Знаем, чего ждать от соперника. У шведов очень хорошая команда с высокой организацией игры, но у сборной Польши есть свой план на игру».

Напомним, что поляки прошли в финал стыков в результате отстранения из турнира сборной России.

Матч Польша — Швеция состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Шленски» в Хожуве. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

 

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0273-14c0099b447e-88d313e963c0-1000--превью-польша-швеция/
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Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чеслав Михневич
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