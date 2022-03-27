Михневич: «У шведов очень хорошая команда, но у сборной Польши есть план на игру»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Швеции.

«Мы детально изучили команду Швеции, — приводит слова Михневича официальный сайт УЕФА. — У нас также были люди на игре со сборной Чехии. Знаем, чего ждать от соперника. У шведов очень хорошая команда с высокой организацией игры, но у сборной Польши есть свой план на игру».

Напомним, что поляки прошли в финал стыков в результате отстранения из турнира сборной России.

Матч Польша — Швеция состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Шленски» в Хожуве. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.