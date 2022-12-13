Главный тренер сборной Марокко: «Надеюсь, что Франция не будет уважать нас, иначе будет сложнее»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил готовность команды к матчу 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Почему всех так волнует владение мячом? Мы играем так, как умеем. Мы здесь, чтобы побеждать, а не владеть мячом.

Знаю, что европейцы критикуют нашу игру. Мы должны побеждать для Африки, для развивающихся стран. Посмотрите на Францию против Англии: уступили по владению мячом, но выиграли. Они лучшие. Франция 2018 года была командой мечты. Дешам — лучший в мире. Надеюсь, что Франция не будет уважать нас завтра, иначе будет сложнее», — приводит слова тренера Marca.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).