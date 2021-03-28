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Главный тренер сборной Казахстана: «Матч с Францией будет незабываемым опытом»

08:19
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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал об ожиданиях от матча против Франции во втором туре отбора на ЧМ-2022.

«Работаем в штатном режиме. Игра все покажет. Ребята готовы к матчу, он будет для них незабываемым опытом. Думаю, он получат удовольствие. Постараемся показать красивый футбол», — цитирует Байсуфинова официальный сайт УЕФА.

Матч Казахстана со сборной Франции состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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