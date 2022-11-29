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Сегодня, 21:43

Главный тренер Катара Санчес: «О своем будущее я пока ничего не знаю»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Феликс Санчес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес подвел итоги выступления команды в групповой стадии ЧМ-2022.

Катарцы в группе А уступили Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

«Мы пытались конкурировать на самом высоком уровне. О своем будущее я пока ничего не знаю. Мое будущее было в том, чтобы сыграть эту игру против Нидерландов, но на сегодняшний день мы еще ничего не решили.

Сегодня играли против отличной команды, возможно, одного из фаворитов турнира. Это было очень трудно для нас. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и людей, которые пришли сюда, чтобы насладиться матчем против великой команды», — приводит слова Санчеса Marca.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: Marca
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
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