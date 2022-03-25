Луис Энрике продлит контракт со сборной Испании до 2024 года

Главный тренер сборной Испании Энрике продлит контракт с командой до 2024 года

Королевская испанская футбольная федерация продолжает рассчитывать на главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, сообщает Diario Sport 24 марта.

По информации источника, руководство федерации не сомневается в Энрике и не планирует искать ему замену после чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что и сам тренером доволен работой в национальной команде и склоняется к продлению контракта до конца чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 51-летнему испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед».