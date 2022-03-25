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Сегодня, 08:30

Луис Энрике продлит контракт со сборной Испании до 2024 года

Главный тренер сборной Испании Энрике продлит контракт с командой до 2024 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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Королевская испанская футбольная федерация продолжает рассчитывать на главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, сообщает Diario Sport 24 марта.

По информации источника, руководство федерации не сомневается в Энрике и не планирует искать ему замену после чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что и сам тренером доволен работой в национальной команде и склоняется к продлению контракта до конца чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 51-летнему испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/seleccion/federacion-cero-dudas-luis-enrique-13425950
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
Чемпионат Европы по футболу
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