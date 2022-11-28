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Сегодня, 18:45

Главный тренер сборной Ирана заявил, что США сделала скачок от соккера к футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался о национальной команде США.

«Завтра мы сыграем против, несомненно, самой стабильной команды, команды, которая, вероятно, провела два матча лучше всех в этой группе, — сборной США. Она очень хорошо сыграла против Уэльса в первой игре и против Англии во второй. Игра остальных команд, в том числе нашей, не была настолько последовательной. Так что мы знаем, с какими сложностями завтра столкнемся. США — очень хорошая команда, здорово организованная, стремящаяся к тому же, что и мы. Могу сказать вот что: она совершила скачок от соккера к футболу», — приводит слова Кейруша Daily Mail.

Сборная Ирана находится на втором месте в группе В, набрав три очка. США — на третьем (два очка). Лидирует национальная команда Англии с четырьмя очками.

Иран встретится с США 29 ноября. Начало — в 22:00.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11477587/World-Cup-Iran-boss-Carlos-Queiroz-claims-USA-BEST-team-Group-B-ahead-win-clash.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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