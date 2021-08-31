Главный тренер сборной Хорватии ответил на вопрос о готовности Влашича к игре с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил готовность полузащитника Николы Влашича принять участие в отборочном матче ЧМ-2022 против команды России. Хавбек только недавно оформил переход из ЦСКА в «Вест Хэм».

— В каком физическом и психологическом состоянии Никола Влашич, только вчера подписавший контракт с «Вест Хэмом»? Готов ли он завтра сыграть с Россией?

— Действительно, Никола вчера присоединился к нам в Москве, до этого занимался своим трансферам. Он полностью готов к игре. Думаю, ему будет не очень легко, учитывая, что он долго играл в России. В любом случае, перейти в АПЛ было его решением. Думаю, его ждут еще более крупные победы интересные трансферы.

— Каковы главные изменения сборной Хорватии со времен ЧМ-2018?

— За эти три года очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную. Из участников ЧМ-2018 остались совсем немногие, но это нормальный процесс. Как вы знаете, сейчас с нами нет Луки Модрича, еще нескольких ключевых тогда игроков. У нас новый путь, новая сборная, новые вызовы. Тогда было здорово. Думаю, и наша новая команда тоже добьется успеха.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев хорват провел 108 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 21 голевую передачу.