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Сегодня, 22:08

Отто Аддо сообщил, что покинет пост главного тренера Ганы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Отто Аддо.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подтвердил, что покинет свой пост в национальной команде.

«Я еще в октябре прошлого года, когда приступил к работе в качестве главного тренера Ганы, сказал, что после чемпионата мира уйду. На данный момент я и моя семья видим свое будущее в Германии. Мне нравится моя роль в дортмундской «Боруссии».

С первого дня работы в сборной все знали, что если мы попадем на чемпионат мира, то после турнира я уйду в отставку, несмотря ни на что, даже если бы мы стали чемпионами мира. Это решение для моей семьи», — приводит слова Аддо Sky Sports.

Сборная Ганы на групповой стадии ЧМ-2022 обыгрыла Южную Корею (3:2) и проиграла Португалии (2:3) и Уругваю (0:2). Команда заняла последнее место в группе Н.

 
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Источник: Sky Sports
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
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