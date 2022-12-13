Дешам: «Стараюсь выжать максимум из каждого футболиста»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«В чем секрет сборной Франции? Секретов нет. Многое зависит от командной работы. Качества игроков недостаточно, необходимы коллективные силы, правильный настрой.

Уникального рецепта успеха не существует. Четыре года назад мы подошли к этому определенным образом. Главное — адаптироваться. Я приспосабливаюсь к различным ситуациям, к игрокам. Стараюсь выжать максимум из каждого футболиста», — цитирует Дешама L'Equipe.

14 декабря французы сыграют против Марокко в полуфинале турнира в Катаре. Начало матча — в 22.00 мск.