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Сегодня, 07:07

Дешам: «Мбаппе — локомотив»

Главный тренер сборной Франции Дешам оценил игру Мбаппе на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Дании (2:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира оценил игру форварда Килиана Мбаппе. Он назвал его исключительным игроком, способным делать разницу.

«Он — лидер. Есть три типа лидерства: физическое, техническое и психологическое или эмоциональное. Если вы беспокоились, что здесь нет Погба, то я могу заверить, что сейчас есть другие, которые умеют говорить. Килиан не скажет, но то, что он делает... Он — локомотив», — цитирует Дешама L'Equipe.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил три гола в двух матчах группового этапа.

Команда Дидье Дешама набрала шесть очков после двух туров и возглавляет группу D. Французская сборная также стала первой командой с 2006 года, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в ранге действующего победителя.

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Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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