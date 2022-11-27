Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Дании (2:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира оценил игру форварда Килиана Мбаппе. Он назвал его исключительным игроком, способным делать разницу.

«Он — лидер. Есть три типа лидерства: физическое, техническое и психологическое или эмоциональное. Если вы беспокоились, что здесь нет Погба, то я могу заверить, что сейчас есть другие, которые умеют говорить. Килиан не скажет, но то, что он делает... Он — локомотив», — цитирует Дешама L'Equipe.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил три гола в двух матчах группового этапа.