Главный тренер Мальты рассказал, как изменилась сборной России с отсутствием Дзюбы
17:56
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа рассказал, как изменилась схема игры сборной России с отсутствием в составе Артема Дзюбы.
«Наша цель? Сейчас для нас не так важен результат. Главное — улучшить качество игры. Я доволен теми улучшениями, что вижу. В любом случае есть над чем работать
Раньше играл мощный Дзюба в нападении, а сейчас схема построения атаки изменилась. Теперь там не такой мощный игрок. Это очень важное изменение, которое произошло в сборной России», — сказал тренер.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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