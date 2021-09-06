Главный тренер Мальты рассказал, как изменилась сборной России с отсутствием Дзюбы

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа рассказал, как изменилась схема игры сборной России с отсутствием в составе Артема Дзюбы.

«Наша цель? Сейчас для нас не так важен результат. Главное — улучшить качество игры. Я доволен теми улучшениями, что вижу. В любом случае есть над чем работать

Раньше играл мощный Дзюба в нападении, а сейчас схема построения атаки изменилась. Теперь там не такой мощный игрок. Это очень важное изменение, которое произошло в сборной России», — сказал тренер.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.