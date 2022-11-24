Главный тренер сборной Ирана остался недоволен вопросом журналиста BBC о ситуации в стране

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш остался недоволен журналистом BBC, который спросил его о политической ситуации в Иране.

«Почему вы Гарету Саутгейту не задаете подобные вопросы? Я обращаюсь к вам и прошу удостоить меня разговором. Я хочу задать вам один вопрос сейчас, когда завершена пресс-конференция. Считаете ли вы, что справедливо задавать такие вопросы и другим тренерам? Это единственное, о чем я хочу спросить. Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» — приводит слова Кейруша Evening Standard.

Кейруш также сильно возмутился тому, что нападающего национальной команды Мехди Тареми спросили о его послании к протестующим на родине. Португальский тренер считает, что неправильно задавать футболисту политические вопросы.

21 ноября игроки сборной Ирана не стали исполнять гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 против команды Англии (2:6). СМИ сообщали, что данным жестом футболисты решили поддержать протестующих на своей родине, которые недовольны политическим режимом Ирана.

Поводом для протестов и различных акций стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини после задержания полицией нравов. Девушка была обвинена в несоблюдении дресс-кода, который включает обязательный элемент — хиджаб.