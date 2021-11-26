Глава Польского футбольного союза: «Мы попали на сильных соперников, но победить Россию нам по силам»

Президент Польского футбольного сюза Цезарий Кулеша поделился мнением о встрече команды со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Соперник непростой, но мы должны победить его. До матча еще никто ничего не выиграл и не проиграл, — приводит слова главы официальный сайт Федерации. — Радует и то, что возможную вторую встречу мы сыграем у себя дома. Конечно, сначала мы должны победить Россию. Жеребьевка была для нас благоприятной, и я воспринимаю ее положительно».

Также президент считает, что Польша может обыграть Россию.

«Нам предстоит столкнуться с серьезными соперниками, но они не являются недосягаемыми для нас. Я верю в нашу команду, в наши навыки и характер. Мы были в гневе после нашей последней отборочной игры (1:2 против Венгрии). Я сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде и игрокам как можно лучше подготовиться к стыковым матчам. Мы будем готовы к бою!» — добавил Кулеша.