Глава Польского футбольного союза: «Мы попали на сильных соперников, но победить Россию нам по силам»
Президент Польского футбольного сюза Цезарий Кулеша поделился мнением о встрече команды со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.
«Соперник непростой, но мы должны победить его. До матча еще никто ничего не выиграл и не проиграл, — приводит слова главы официальный сайт Федерации. — Радует и то, что возможную вторую встречу мы сыграем у себя дома. Конечно, сначала мы должны победить Россию. Жеребьевка была для нас благоприятной, и я воспринимаю ее положительно».
Также президент считает, что Польша может обыграть Россию.
«Нам предстоит столкнуться с серьезными соперниками, но они не являются недосягаемыми для нас. Я верю в нашу команду, в наши навыки и характер. Мы были в гневе после нашей последней отборочной игры (1:2 против Венгрии). Я сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде и игрокам как можно лучше подготовиться к стыковым матчам. Мы будем готовы к бою!» — добавил Кулеша.
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Дополнительная информация:
https://www.pzpn.pl/reprezentacje/reprezentacja-a/aktualnosci/2021-11-26/cezary-kulesza-wierze-w-nasz-zespol
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