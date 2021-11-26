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Глава Польского футбольного союза: «Мы попали на сильных соперников, но победить Россию нам по силам»

21:02
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Президент Польского футбольного сюза Цезарий Кулеша поделился мнением о встрече команды со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Соперник непростой, но мы должны победить его. До матча еще никто ничего не выиграл и не проиграл, — приводит слова главы официальный сайт Федерации. — Радует и то, что возможную вторую встречу мы сыграем у себя дома. Конечно, сначала мы должны победить Россию. Жеребьевка была для нас благоприятной, и я воспринимаю ее положительно».

Также президент считает, что Польша может обыграть Россию.

«Нам предстоит столкнуться с серьезными соперниками, но они не являются недосягаемыми для нас. Я верю в нашу команду, в наши навыки и характер. Мы были в гневе после нашей последней отборочной игры (1:2 против Венгрии). Я сделаю все возможное, чтобы помочь нашей команде и игрокам как можно лучше подготовиться к стыковым матчам. Мы будем готовы к бою!» — добавил Кулеша.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.pzpn.pl/reprezentacje/reprezentacja-a/aktualnosci/2021-11-26/cezary-kulesza-wierze-w-nasz-zespol

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Анна Горшкова все материалы автора
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