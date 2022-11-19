Глава оргкомитета ЧМ-2022 заявил, что большая часть критики Катара построена на расизме

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль Тавади высказался о критике в адрес Катара.

«Этот чемпионат мира, вероятно, стал самым обсуждаемым еще до своего старта. К сожалению, большая часть комментариев представляет собой распространение дезинформации, игнорирующее нюансы и построенное на расистских клише, а также стереотипах и предрассудках в отношении Ближнего Востока и арабского мира. Это не означает, что мы отвергаем конструктивную критику. Мы готовы рассмотреть каждое слово. Мы сделали все для того, чтобы этот турнир стал маяком прогресса, способствующим введению общепринятых трудовых реформ в нашей стране», — приводит слова Тавади Mundo Deportivo.

Он также заявил, что турнир должен послужить платформой для наведения мостов между Востоком и Западом, признания наших различий и прославления нашей общей страсти — футбола.

«Некоторые считают, что Катар недостоин принимать гостей, но факты говорят об обратном: 97% билетов на матчи проданы. Мы рады приветствовать людей и демонстрировать свою культуру гостеприимства. Мы гордимся тем, кто мы есть, и нашими ценностями. Мы всегда выступали за открытость, диалог между народами и объединение людей. Эти ценности — суть ЧМ-2022 в Катаре», — добавил Тавади.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.