ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:44

Глава оргкомитета ЧМ-2022 заявил, что большая часть критики Катара построена на расизме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль Тавади высказался о критике в адрес Катара.

«Этот чемпионат мира, вероятно, стал самым обсуждаемым еще до своего старта. К сожалению, большая часть комментариев представляет собой распространение дезинформации, игнорирующее нюансы и построенное на расистских клише, а также стереотипах и предрассудках в отношении Ближнего Востока и арабского мира. Это не означает, что мы отвергаем конструктивную критику. Мы готовы рассмотреть каждое слово. Мы сделали все для того, чтобы этот турнир стал маяком прогресса, способствующим введению общепринятых трудовых реформ в нашей стране», — приводит слова Тавади Mundo Deportivo.

Он также заявил, что турнир должен послужить платформой для наведения мостов между Востоком и Западом, признания наших различий и прославления нашей общей страсти — футбола.

«Некоторые считают, что Катар недостоин принимать гостей, но факты говорят об обратном: 97% билетов на матчи проданы. Мы рады приветствовать людей и демонстрировать свою культуру гостеприимства. Мы гордимся тем, кто мы есть, и нашими ценностями. Мы всегда выступали за открытость, диалог между народами и объединение людей. Эти ценности — суть ЧМ-2022 в Катаре», — добавил Тавади.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
4
3
Читайте также
«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год
Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Уругвая начала тренировку с минуты молчания

Тарасова заявила, что ЧМ-2022 ей не интересен
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости