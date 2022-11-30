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Тебас: «То, как присуждался ЧМ-2022 в Катаре и как менялись даты проведения — это настоящий скандал»

Тебас объяснил, почему считает проведение ЧМ-2022 в Катаре примером коррупции
Руслан Минаев
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Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре.

По его словам, в определении хозяина турнира имела место коррупция. Помимо этого, Тебас считает, что в Катаре нарушаются права человека.

«Я жалуюсь на то, как он присуждался, как менялись даты проведения. Как по мне, это настоящий скандал: в том, как он присуждался, заметны явные признаки коррупции, о чем появляются новости каждый день.

Когда они присуждали его, они не понимали, что в июне и июле в Катаре очень жарко, и в 2014–2015 годах они изменили даты и решили поставить ЧМ в середине сезона. Это скандал, мы против этого.

Я бы не стал проводить чемпионат мира в Катаре, как не стал бы проводить его в Саудовской Аравии. Есть принципы прав человека, которые необходимо соблюдать. Необязательно проводить грань везде, где проходят чемпионаты, но там, очевидно, права человека не соблюдаются», — цитирует Тебаса COPE.

Ранее глава ла лиги призвал УЕФА наказать катарских владельцев «ПСЖ» за нарушением финансового фэйр-плэй.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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