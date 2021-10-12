Георгий Черданцев: «Дзюба в сборной? А впишется ли он в новый коллектив?»

Комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» порассуждал на тему того, нужно ли звать нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

— Увидим ли мы Дзюбу в сборной Карпина?

— У меня нет однозначного ответа. Дзюба, на мой взгляд, полезный футболист в любом качестве и любом состоянии. Так, как он цепляется за мячи, у нас больше никто не умеет. Не забывайте, что у нас еще и низкорослая команда. Да, есть Дивеев, но того же Джикию великаном не назовешь. Так что сборной не хватает габаритных форвардов, которые могут вести борьбу, продавливать защитников. Функционал нападающего — это же не только голы забивать. На мой взгляд, Дзюба — игрок с теми качествами, которых больше ни у кого нет в этой стране. Тем более сейчас он уже набрал хорошую форму.

— Значит, нужно звать?

— Карпин и Дзюба — взрослые люди. Они сами разберутся. Я бы ответил так. Дзюба, конечно, не помешал бы этой сборной. Правда, возникает другой вопрос.

— Какой?

— Помните, Черчесов не вызывал Денисова, который по игровым качествам должен был быть в команде. Но тренер объяснял свое решение тем, что ему очень важна атмосфера в коллективе. Не всякий игрок вписывается в этот микроклимат. Мы же не знаем, что думает на этот счет сейчас Валерий Карпин. Может быть, Дзюба в его коллектив не вписывается? Может быть, там сложилась сейчас такая банда, которая так здорово празднует победу в раздевалке. А будет ли Дзюба так же петь «Валера, Валера»?

— Интересный вопрос.

— Вот и я не знаю на него ответа. Это всегда такой тонкий момент, когда речь идет о коллективе. А не нарушатся ли образовавшиеся связи? Впишется ли Дзюба в новую раздевалку? Не знаю. А когда речь идет о важнейшем матче, мелочей здесь быть не может!

— А вы не думаете, что Карпин просто не простит Дзюбу за отказ приезжать сейчас в сборную?

— Послушайте, когда на кону стоит путевка на чемпионат мира, все личные мотивы должны отойти на второй план. В конце концов есть руководство РФС, которое может как-то все урегулировать, если посчитает это необходимым.