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Гаврилов: «Буду смотреть матч России с Хорватией, потому что больше нечего»

12:27
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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и России.

«Буду смотреть матч России с Хорватией, потому что больше нечего, — приводит слова Гаврилова «Чемпионат». - Здесь хотя бы есть небольшой интерес, в отличие от встреч с Кипром и Мальтой. У Хорватии состав сильнее, но нужно смотреть, как будет действовать сборная России. Будет очень тяжелая игра для обеих команд. Не думаю, что будет крупный счет. Если российской сборной удастся забить первой, то хорваты будут рисковать и открываться — здесь можно их поймать. Россию устраивает ничья, но надо решать проблему, как его добиться».

Также он высказался о давлении трибун на сборную России.

«Это полная ерунда. Я играл на «Маракане», когда на стадионе присутствовали 200 тысяч человек. В такой обстановке не слышно даже свистка арбитра. Ощущаешь это первые пять минут матча, а потом ты погружен только в игру. Ты же не смотришь на трибуны, потому что занят своим делом. Болельщики — это одно, футболисты — другое. Если ты профессионал, то ничего не должно тебя отвлекать», — сказал Гаврилов.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4512985-gavrilov-budu-smotret-match-sbornoj-rossii-s-horvatiej-potomu-chto-bolshe-nechego-smotret.html

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры