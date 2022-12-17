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17 декабря, 23:26

Гарет Саутгейт планирует остаться на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2024

Алина Савинова
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Гарет Саутгейт считает, что должен остаться на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2024, сообщает The Sunday Times.

Как отмечает источник, 52-летний специалист объявит окончательное решение относительно своего будущего в национальной команде Англии до Рождества.

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 чемпионата мира в Катаре (1:2) и вылетела с турнира.

Саутгейт возглавляет национальную команду Англии с 2016 года, которая под его руководством выходила в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал чемпионата Европы 2020 года. Контракт тренера со сборной рассчитан до 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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