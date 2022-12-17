Гарет Саутгейт планирует остаться на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2024

Гарет Саутгейт считает, что должен остаться на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2024, сообщает The Sunday Times.

Как отмечает источник, 52-летний специалист объявит окончательное решение относительно своего будущего в национальной команде Англии до Рождества.

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 чемпионата мира в Катаре (1:2) и вылетела с турнира.

Саутгейт возглавляет национальную команду Англии с 2016 года, которая под его руководством выходила в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал чемпионата Европы 2020 года. Контракт тренера со сборной рассчитан до 2024 года.