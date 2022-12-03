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Судейство

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Гана — Уругвай: Вальверде оскорбил судью — Зиберт закрыл на это глаза

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Момент матча Гана — Уругвай.

На 21-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Гана — Уругвай (0:2) арбитр Даниэль Зиберт никак не отреагировал на поведение Федерико Вальверде и не применил к нему дисциплинарную санкцию.

Уругваец своеобразно отпраздновал успех вратаря Серхио Рочета, который парировал пенальти. Он руками и телом так изобразил радость, что у судьи возникли основания даже для удаления футболиста.

Момент матча Гана — Уругвай.
Момент матча Гана — Уругвай.

То, что сделал Вальверде, подбежавший к Зиберту, можно было трактовать как имитацию полового акта. Арбитр никак не отреагировал, проскочив мимо игрока.

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