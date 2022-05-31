Гаджиев пожелал победы сборной Украины в стыковом матче против Шотландии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил шансы сборных Шотландии и Украины в полуфинале стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

«Честно говоря, я не имею представления в каком состоянии сейчас сборная Украины и Шотландии. В любом случае я желаю победы Украине, потому что ребята находятся в очень непростых условиях. В этой непростой ситуации хотелось бы, чтобы они нормально подготовились, провели хороший матч и обыграли бы шотландцев», — сказал Гаджиев.

Сборная Шотландии встретится с командой Украины в полуфинале стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Матч пройдет 1 июня 2022 года на стадионе Hampden Park (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.