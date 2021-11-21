Гаджиев — о Карпине: «Если человек не уверен, то ему лучше найти замену»
Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев отреагировал на заявление главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе со своего поста.
«Валерий достаточно открытый человек. Что на душе есть, то и говорит. Это вызывает симпатию. Он всегда был таким. Мы с ним могли периодически не соглашаться. Но это лучше, чем думать одно, а говорить другое. Карпин и в поддержку отмены лимита выступил даже тогда, когда глава государства высказывался против этого. И в нынешней ситуации тренер тоже полностью открыт.
Он сомневается в своих силах. Конечно, если человек не уверен, то ему лучше найти замену. Карпин приходил в критический момент, верил, что добьется результата и смог одержать пять побед. Поражение же было только одно и от более сильного соперника. Нам бы всем хотелось, чтобы Валерий Георгиевич довёл дело до конца, но незаменимых людей нет», — приводит слова Гаджиева RT.
По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/930319-gadzhiev-karpin-sbornaya-zamena
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