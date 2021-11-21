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Гаджиев — о Карпине: «Если человек не уверен, то ему лучше найти замену»

18:43
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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев отреагировал на заявление главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе со своего поста.

«Валерий достаточно открытый человек. Что на душе есть, то и говорит. Это вызывает симпатию. Он всегда был таким. Мы с ним могли периодически не соглашаться. Но это лучше, чем думать одно, а говорить другое. Карпин и в поддержку отмены лимита выступил даже тогда, когда глава государства высказывался против этого. И в нынешней ситуации тренер тоже полностью открыт.

Он сомневается в своих силах. Конечно, если человек не уверен, то ему лучше найти замену. Карпин приходил в критический момент, верил, что добьется результата и смог одержать пять побед. Поражение же было только одно и от более сильного соперника. Нам бы всем хотелось, чтобы Валерий Георгиевич довёл дело до конца, но незаменимых людей нет», — приводит слова Гаджиева RT.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/930319-gadzhiev-karpin-sbornaya-zamena

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Екатерина Савостина все материалы автора
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