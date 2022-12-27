Габриэль Агбонлахор высоко отозвался об игре Мартинеса в сборной Аргентины

Экс-игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор рассказал, что думает о вратаре национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

«Я думаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, выдающееся выступление. Я имею в виду, некоторые из сейвов, которые он сделал на протяжении всего турнира. Все знали, что сборная с ним в воротах выиграет», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Аргентинец получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла Францию и стала победительницей.