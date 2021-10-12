Футболисты сборной Венгрии не стали преклонять колено перед матчем с Англией в Лондоне

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Венгрии и Англии все британские футболисты преклонили колено, устроив традиционную акцию в поддержку движения Black Live Matters.

Венгерские футболисты по-другому проявили свою позицию. Они остались стоять на ногах, но все указывали на нашивку УЕФА на своей форме, которая гласит «respect» (уважение. — Прим. «СЭ»).

Ранее Венгерская футбольная федерация была приговорена Международной федерацией футбола (ФИФА) к штрафу и матчам с пустыми трибунами.

ФИФА наказала Венгерскую футбольную федерацию за расистские выкрики болельщиков в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Венгрия — Англия.

2 сентября прошел матч первой группы Венгрия — Англия, который завершился со счетом 4:0 в пользу последних. Во время матча с трибун кричали оскорбительные расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема.