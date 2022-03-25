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Сегодня, 12:05

Камоцци — о вылете сборной Италии: «Все разочарованы и возмущены»

Камоцци прокомментировал вылет сборной Италии
Данил Алешин
Корреспондент
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Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.

«Все разочарованы и возмущены. Но мы должны подумать, почему мы оказались в такой ситуации. Во-первых, на групповом этапе мы упустили две большие возможности против Швейцарии, а во-вторых, мы находимся в той части сезона, когда многие клубы борются за победу в местном чемпионате. Так что большинство игроков не полностью сконцентрированы на этих играх. Ненормально играть в плей-офф в конце марта, когда все местные и европейские матчи приходятся в решающий момент. ФИФА и УЕФА должны пересмотреть календарь», — сказал Камоцци «СЭ».

Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.

Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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