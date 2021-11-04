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Франция огласила заявку на матчи отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Финляндией

17:11
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Сборная Франции огласила заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Казахстаном и Финляндией.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Бенуа Костиль («Бордо»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареола («Вест Хэм»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар, Дайо Упамекано (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Курт Зума («Вест Хэм»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Монако»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»).

13 ноября французы дома примут Казахстан, а 16-го числа сыграют в гостях с Финляндией.

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