Франция огласила заявку на матчи отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Финляндией
Сборная Франции огласила заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Казахстаном и Финляндией.
Заявка сборной Франции:
Вратари: Бенуа Костиль («Бордо»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареола («Вест Хэм»).
Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар, Дайо Упамекано (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Курт Зума («Вест Хэм»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Монако»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»).
13 ноября французы дома примут Казахстан, а 16-го числа сыграют в гостях с Финляндией.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю