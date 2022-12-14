Франция — Марокко: смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, в котором сборная Франции сыграет против Марокко. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала турнира Франция обыграла Польшу (3:1), а в четвертьфинале была сильнее Англии (2:1). Марокко в серии пенальти победил Испанию (0:0, 3-0 пен), а в 1/4 финала обошла Португалию (1:0).

Следить за матчем Франция — Марокко вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке