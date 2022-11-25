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Ришарлисон о голе ножницами в ворота Сербии: «Хочу забивать еще»

Ришарлисон прокомментировал гол ножницами в ворота сборной Сербии
Руслан Минаев
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Форвард сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал второй гол в ворота сборной Сербии (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Нападающий отличился ударом ножницами после передачи Винисиуса Жуниора.

«Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии [во время сбора перед ЧМ-2022]. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить с лета, и я нанес красивый удар. И я хочу забивать еще.

Я должен поблагодарить своих партнеров. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил», — цитирует Globo нападающего «Тоттенхэма».

После игры Ришарлисон был признан лучшим игроком встречи.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии 28 ноября.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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