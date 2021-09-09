Флик: «Целью сборной Германии было выиграть 3 матча, и мы этого добились»

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Исландии (4:0).

«У нас было всего несколько тренировок. Нашей целью было выиграть 3 матча, и мы этого добились. Мы сделали шаг вперед. Мы еще не на 100 процентов готовы, но команда на правильном пути. Ребята все реализуют так, как мы себе представляем.

Вернер сыграл все три игры по 90 минут, что, безусловно, потребовало много энергии. Он также забивал в каждой игре. Следовательно, он все делает правильно», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии с 15 очками занимает первое место в группе J, Исландия с 4 очками — на пятой строчке.