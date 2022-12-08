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Сегодня, 20:14

Филлипс заявил, что Уокер быстрее Мбаппе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс сравнил своего напарника по национальной команде Кайла Уокера с французским нападающим Килианом Мбаппе.

«Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Нужно просто увидеть его на тренировке или один на один с по-настоящему быстрым игроком. И в ближайшее время шанс будет. Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — приводит слова Филлиса Daily Mail.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет в матче 1/4 финала турнира против Англии 10 декабря, начало — 22.00 по мск.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11517129/Englands-Kalvin-Phillips-backs-Kyle-Walker-stop-Kylian-Mbappe-16-clash.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Кайл Уокер
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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