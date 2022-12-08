Филлипс: «Не могу спорить с тем, что нахожусь на скамейке запасных»

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс высказался о своей роли в национальной команде на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я не верил, что смогу сыграть в этих матчах, но благодаря тяжелой работе, которую я проделал, у меня есть шанс попасть в состав и, надеюсь, сыграть во встрече с Францией. Все из-за того, что я так часто получал травмы за последний год или около того, а незадолго еще получил травму плеча. В глубине души всегда казалось, что я не буду участвовать, и я вроде как уже смирился с этим. Наслаждаюсь и получаю массу удовольствия. Я играю не так много, что может расстраивать. Но когда смотрю на футболистов, которые играют: на то, насколько хорошо они играют, я действительно не могу спорить. Я просто должен продолжать играть и убеждаться, что становлюсь лучше, и когда я выйду на поле, постараюсь оказать это влияние и быть настолько уверенным, насколько смогу», — приводит слова хавбека Sky Sports.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии встретится в матче 1/4 мирового первенства с Францией 10 декабря, начало — 22.00 мск.