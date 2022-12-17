Лам: «Марокко 5 раз подавало заявку на проведение ЧМ, но выиграл Катар. Деньги правят миром»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам раскритиковал выбор Катара в качестве страны-хозяйки на ЧМ-2022.

«В арабском регионе есть своя футбольная культура, которую можно было бы укрепить с помощью чемпионата мира. Марокко подавало заявку на проведение пять раз. Но ФИФА обошла страну стороной и присудила проведение турнира Катару, где футбол рассматривается как политический инструмент. Деньги правят миром. Те, кто руководит ФИФА и УЕФА, слишком часто ставят личную выгоду выше общего блага», — приводил слова Лама Guardian.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.