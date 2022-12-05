Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:40

Филипп Лам: «Германия потеряла стабильность в обороне, каждый соперник создает моменты, даже Коста-Рика»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам оценил игру национальной команды на чемпионате мира-2022.

«В Катаре пока преуспели большие страны, но не мы. Германия потеряла стабильность в обороне. Каждый соперник создает моменты, даже Коста-Рика и Оман. В игре Германии постоянно случаются спады», — приводит слова Лама Bayern & Germany.

Сборная Германии заняла третье место в своей группе на турнире в Катаре (4 очка) и не вышла в плей-офф. Команда на групповой стадии обыграла Коста-Рику (4:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и проиграла Японии (1:2).

Ранее появилась информация, что фанаты сборной Германии хотят, чтобы главный тренер команды Ханси Флик покинул свой пост.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: Bayern & Germany

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Филипп Лам
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
1
Читайте также
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Мостовой считает, что Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2022
Лучше Хорватии пенальти на чемпионатах мира бьет только Германия
Влашич не считает, что от нынешней сборной Хорватии ожидают результатов ЧМ-2018
Япония — Хорватия: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
Влашич: «Ливакович был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему»
Ловрен опубликовал видео из раздевалки Хорватии после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Хорватии и Японии определят участника 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Хорватия в серии пенальти победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2022. Голкипер хорватов Ливакович отбил три удара
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости