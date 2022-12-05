Филипп Лам: «Германия потеряла стабильность в обороне, каждый соперник создает моменты, даже Коста-Рика»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам оценил игру национальной команды на чемпионате мира-2022.

«В Катаре пока преуспели большие страны, но не мы. Германия потеряла стабильность в обороне. Каждый соперник создает моменты, даже Коста-Рика и Оман. В игре Германии постоянно случаются спады», — приводит слова Лама Bayern & Germany.

Сборная Германии заняла третье место в своей группе на турнире в Катаре (4 очка) и не вышла в плей-офф. Команда на групповой стадии обыграла Коста-Рику (4:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и проиграла Японии (1:2).

Ранее появилась информация, что фанаты сборной Германии хотят, чтобы главный тренер команды Ханси Флик покинул свой пост.