Филимонов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Всегда, когда меня спрашивают, отвечаю, что болею за «Спартак» и сборную России. Болеть ни за кого не буду. За красивый футбол. Наслаждаюсь им. Приятно было посмотреть на англичан. Классный контроль, физические компоненты на высочайшем уровне. Какие команды будут показывать такой футбол, на те и буду обращать внимание, пристально следить», — сказал Филимонов «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Во вторник, 22 ноября состоятся четыре встречи: Аргентина — Саудовская Аравия (13.00 мск), Дания — Тунис (16.00 мск), Мексика — Польша (19.00 мск), Франция — Австралия (22.00 мск).