ФИФА получила более 23,5 миллиона заявок на покупку билетов на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) получила более 23,5 миллиона заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре в ходе второго этапа продаж, сообщает официальный сайт ФИФА.

Второй этап продаж билетов на основе случайного выбора проходил с 5 по 28 апреля. Болельщики будут уведомлены о результатах их заявок по электронной почте с 31 мая 2022 года.

Наибольшее количество заявок на билеты поступило из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Мексики, Катара, Саудовской Аравии и США.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.