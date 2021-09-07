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ФИФА открыла дисциплинарное дело после срыва матча Бразилия — Аргентина

18:36
Скандал в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters
Скандал в матче Бразилия — Аргентина. Фото Reuters
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Международная федерация футбола (ФИФА) проанализировала ситуацию с матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной. Было принято дело открыть дисциплинарное дело, причем санкции могут быть применены к обеим сборным, сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч, который должен был состояться в воскресенье, был остановлен в начале первого тайма. Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса, которые представляют клубы АПЛ.

Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о нарушении данными футболистами запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию. Как утверждается, при въезде они указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти потребовали отстранить игроков от матча и вывезти их из страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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