ФИФА отказалась от планов провести ЧМ-2022 с 48 командами. В Катаре сыграют 32

ФИФА отказалась от идеи провести ЧМ-2022 с 48 сборными, сообщает Associated Press. По информации источника, в турнире будут участвовать 32 команды, как и было запланировано ранее.

Сообщается, что расширенный формат вынудил бы организаторов задействовать другие страны для проведения матчей. Чемпионат мира-2022 года впервые в истории пройдет в Катаре. Учитывая непростые отношения страны с соседями, идея проведения матчей мирового первенства в других странах выглядела проблематично.

Напомним, с чемпионата мира-2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.