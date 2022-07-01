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Сегодня, 12:10

ФИФА объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайда на ЧМ-2022

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об использовании системы полуавтоматического определения офсайда на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона, будут отслеживать положение мяча и 29 точек на теле каждого игрока, включая все части тела, которые могут оказаться в офсайде.

Внутри мячей, которые будут использоваться на турнире, установят специальный датчик. Благодаря новой технологии видеоассистенты рефери будут автоматически получать уведомление о том, что игрок оказался в офсайде в момент паса от партнера.

После этого ВАР вручную проверят момент и сообщат о ситуации главному арбитру. После подтверждения решения на стадионе и в трансляции будет показана 3D-анимация с моментом офсайда.

Отмечается, что новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.fifa.com/technical/media-releases/semi-automated-offside-technology-to-be-used-at-fifa-world-cup-2022-tm
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