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Сегодня, 11:58

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Marca со ссылкой на Diario Ole.

По информации источника, в организации обсуждают изменение расписания турнира.

Отмечается, что старт чемпионата мира может состояться на день раньше. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет не 21 ноября, а 20-го.

При этом подобное решение должно быть принято исключительно по итогам голосования. В процедуре принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2022/08/10/62f3301a22601ddd068b459d.html
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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