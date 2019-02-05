ФИФА и Катар объявили о создании совместного предприятия по организации ЧМ-2022

Во вторник в Дохе прошло первое заседание правления предприятия, которое состоит из девяти человек. Данный орган будет отвечать за продвижение первого чемпионата мира по футболу 2022 в арабском мире, а работа будет сосредоточена на проведении турнира, оргкомитет же продолжит управлять развитием инфраструктуры и работать по различным программам.

"Новая модель предприятия будет опираться на опыт, накопленный оргкомитетом турнира с момента получения права на проведение чемпионата в 2010 году. В сочетании с обширным опытом ФИФА, данная инновационная модель проведения мирового футбольного первенства стремится обеспечить оптимальный комфорт для болельщиков, игроков и официальных лиц в 2022 году", - заявили в пресс-службе.

"Создание совместного предприятия c ФИФА происходит в стратегически важный момент в рамках проекта чемпионата мира в Катаре, поскольку мы завершаем наши различные инфраструктурные проекты, среди которых ввод в эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок. Следующей нашей задачей является использование опыта проведения чемпионатов мира, который поможет создать максимальный комфорт на чемпионате мира в Катаре", - приводит пресс-служба слова главы оргкомитета Хассана Аль-Таввади, который будет совмещать пост в оргкомитете и пост председателя правления нового предприятия.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря